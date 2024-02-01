Бензин купить невозможно: ситуация по-настоящему удивила

В последнее время наблюдается сложная ситуация на рынке автомобильного топлива. Одна из крупнейших российских сетей автозаправочных станций «Нефтьмагистраль» заявила, что не может приобрести необходимое количество бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Это вызвало серьезные трудности для компании, которая владеет более чем 100 АЗС в Московском регионе.

Согласно словам коммерческого директора «Нефтьмагистрали», организация не смогла купить ни одной партии бензина АИ-95 и АИ-92 на нефтеперерабатывающих заводах Москвы, Рязани и Ярославля, начиная с 12 января. В связи с этим «Нефтьмагистраль» направила соответствующие обращения в ФАС и Минэнерго.

Старший вице-президент биржи заявил, что принимаются меры против недобросовестных участников торгов, использующих алгоритмы для быстрой скупки топлива. Однако один из инвесторов считает, что такая торговля допустима, если не нарушает правил.

Цены на горючее на российских биржах продолжают расти. Эксперты отмечают, что стоимость тонны АИ-95 увеличилась более чем на 22%, достигнув почти 53 тысяч рублей. Цена АИ-92 выросла примерно на четверть, превысив 50 тысяч рублей. Причины роста обсуждаются в экспертном сообществе.

Пока на АЗС цены держатся без изменений с января — компании не перекладывают увеличение стоимости на автовладельцев. К примеру, литр АИ-92 на заправках «Башнефть» по-прежнему стоит 49 рублей.

Автор: Семен Подгорный