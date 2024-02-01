Приняты новые меры для снижения цен на яйца: такого от чиновников не ожидали

Федеральная антимонопольная служба заявила о заключении соглашений о стабилизации цен на куриные яйца в 17 регионах Российской Федерации. Это стало возможным благодаря постановлению правительства No662, которое предусматривает заключение подобных соглашений для стабилизации цен на социально значимые продукты первой необходимости.

ФАС отмечает, что подписание таких соглашений поспособствовало снижению цен на куриные яйца и рекомендует другим регионам принять аналогичные меры. Ведомство подготовило рекомендации, которые помогут избежать ошибок при составлении соглашений и повысят их эффективность.

Кроме того, ФАС напоминает, что подобные соглашения являются временной мерой оперативного реагирования на изменения стоимости социально значимых товаров.

Согласно данным Росстата, с 23 по 29 января цены на куриные яйца в России снизились на 1%, однако темпы падения немного замедлились по сравнению с предыдущим периодом. В частности, в прошлом году цены на яйца в Башкирии выросли более чем на 80%. Сейчас этот популярный продукт можно купить в полтора раза дешевле — в магазине «Окей» они продаются даже за 81 рубль. Немного дороже в «Ашане» — от 99 рублей.

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Автор: Семен Подгорный