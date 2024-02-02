Пришли миллионы яиц из трех стран: такого не ожидали

Накануне стало известно, что в январе 2024 года в Российскую Федерацию было импортировано более 78 млн куриных яиц из трех ближайших зарубежных стран. Согласно данным Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), поставки яиц осуществлялись из Республики Беларусь, Азербайджанской Республики и Турецкой Республики. Изначально планировалось, что яйца также будут импортироваться из Республики Иран, однако на данный момент оттуда поставок не последовало.

Конец декабря 2023 года ознаменовался тем, что власти РФ приняли решение об отмене 15-процентной ввозной пошлины на куриные яйца сроком на полгода. Такая мера была вызвана беспрецедентным ростом цен на данный продукт — за год они выросли почти в полтора раза. В настоящее время можно констатировать тот факт, что в розничных магазинах цена за десяток куриных яиц чаще всего превышает сумму 120 рублей, что ранее являлось достаточно редким случаем.

К примеру, в сети супермаркетов «Перекресток» наименьшая стоимость десятка яиц составляет 115 рублей. В магазинах «Лавка» аналогичное количество яиц можно приобрести за 139 рублей. В тоже время, самые дешевые яйца на сегодняшний день реализуются в сети гипермаркетов «Окей» — 81 рубль за десяток. В магазинах «Магнит» расценка начинается от 104 рублей за 10 куриных яиц, а в сети «Ашан» — от 100 рублей.

Автор: Семен Подгорный