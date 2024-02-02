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Россияне опять жалуются на высокие цены на яйца: ценники поражают

Россияне опять жалуются на высокие цены на яйца: ценники поражают

В начале февраля в социальных сетях появились сообщения о том, что жители Уфы вновь столкнулись с проблемой завышенных цен на куриные яйца. Были опубликованы фотографии ценников из магазинов города, согласно которым стоимость десятка яиц достигала 179 рублей. Это вызвало активное обсуждение данной ситуации среди горожан и привлекло внимание ФАС.

В связи с поступающими жалобами на высокие цены, ведомство вынуждено было направить в регионы рекомендации по стабилизации стоимости куриных яиц. Юристы службы напомнили, что согласно законодательству, поставщики и розничные продавцы имеют право заключать соглашения, ограничивающие размер наценки на определенные виды социально значимых продуктов питания. В частности, в 17 субъектах РФ такие соглашения по яйцам уже действуют и позволили несколько снизить цены.

Что касается Башкирии, то здесь в конце января 2024 года минимальная цена на куриные яйца в крупных федеральных и региональных торговых сетях составляла 81-130 рублей за десяток в зависимости от производителя и категории. При этом торговая наценка розничных магазинов не превышала 10% от закупочной цены.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: яйца цены
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