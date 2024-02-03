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Бананы по запретом: любимый миллионами россиян фрукт оказался опасным

Бананы по запретом: любимый миллионами россиян фрукт оказался опасным

Новость о возможном запрете на ввоз бананов из Эквадора, опубликованная Россельхознадзором на прошлой неделе, вызвала бурную реакцию среди потребителей и участников рынка. Согласно сообщению ведомства, с 5 февраля приостанавливаются поставки бананов с пяти эквадорских предприятий, где было выявлено заражение плодов опасным вредителем — мухой-горбаткой.

В черный список попали такие крупные экспортеры, как Agzulasa Cia, Don Carlos Fruit S.A., Agroaereo Fruit Export S.A., Asociacion de Produccion Agropecuaria de el oro Asoproagroro и Comercializadora de Banano. Россельхознадзор предупредил, что в случае неэффективности мер борьбы с вредителем со стороны эквадорских производителей, последуют дополнительные жесткие ограничения на импорт бананов из этой страны вплоть до полного эмбарго.

Выявленная муха-горбатка представляет угрозу не только для бананов. Она способна поражать широкий спектр сельскохозяйственной продукции — зерновые, картофель, овощи и фрукты. Это создает серьезные риски для продовольственной безопасности и здоровья населения. Стоит отметить, что и до последних событий цены на бананы в России росли, а новость о возможном запрете импорта из Эквадора только обострит ситуацию с доступностью любимого многими россиянами фрукта.

Пока в розничных сетях Уфы стоимость бананов не отреагировала на новости с эквадорского направления. Например, в гипермаркете «Ашан» килограмм бананов по-прежнему стоит 130 рублей. А вот в магазинах сети «Пятерочка» фрукт существенно дороже — 155 рублей за килограмм. Однако с учетом длительных сроков транспортировки бананов, изменение цен на полках российских магазинов может произойти лишь через 2-4 недели после вступления запрета в силу.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: бананы продукты
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