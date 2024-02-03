Стало известно куда пропадают яйца из Турции и Азербайджана: такого не ожидали

По последним данным, большая часть импортируемых в Россию яиц из Турции и Азербайджана направляется не на прилавки магазинов, а на перерабатывающие предприятия. Как заявил в интервью ТАСС заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов, основная масса ввозимых в страну яиц используется для производства различных пищевых продуктов.

Эта информация может показаться неожиданной для многих потребителей, рассчитывавших увидеть импортную продукцию на полках магазинов. Однако, как подчеркивает Леонов, несмотря на то, что импортные яйца редко поступают в розничную торговлю напрямую, они играют важную роль в обеспечении разнообразия ассортимента и ценовой стабильности на внутреннем рынке.

Как отмечает эксперт, заключение крупными торговыми сетями долгосрочных контрактов на поставки яиц с отечественными производителями способствует поддержанию выгодных условий для их работы на протяжении года. Это в свою очередь положительно сказывается на устойчивости цен в розничной торговле.

Таким образом, несмотря на ограниченное присутствие импортных яиц на прилавках магазинов, они оказывают существенное влияние на ассортимент и цены на российском продовольственном рынке. Их использование в пищевой промышленности помогает удовлетворить спрос населения на яйцепродукты по доступным ценам.

По данным мониторинга, в настоящее время самые низкие цены на куриные яйца в Республике Башкортостан зафиксированы в торговых сетях «Окей» — 89 рублей за десяток, «Самокат» — 145 рублей, «Ашан» — 112 рублей и «Магнит» — 104 рубля. Это значительно ниже среднереспубликанского уровня.

Автор: Семен Подгорный