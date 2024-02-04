В России производители яиц сделали заявление: такого не ожидали

Российские производители куриного яйца сделали неожиданное заявление, вызвавшее бурю эмоций и дискуссий среди потребителей. Как оказалось, средний уровень цен на этот продовольственный товар в России минимум вдвое ниже по сравнению со среднемировыми показателями.

Данную информацию озвучил заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Леонов. По его словам, производство куриного яйца в России сопряжено с высокими издержками, обусловленными необходимостью подогрева птичников в зимнее время. И тем не менее средняя розничная цена за десяток куриных яиц в нашей стране в настоящее время составляет 130,3 рубля. В то же время средняя мировая цена за такое же количество данного продукта достигает 2,91 доллара США.

Каким же образом удалось обеспечить столь значительную ценовую стабильность российского куриного яйца? Согласно разъяснениям эксперта, ключевая заслуга в этом принадлежит заключению долгосрочных контрактов с федеральными торговыми сетями о поставках оного по цене, гарантирующей рентабельность его производства на протяжении календарного года. Кроме того, влияние на конъюнктуру внутреннего рынка оказывает и импорт данного продукта, хотя его основная доля отправляется на переработку.

Более того, в ряде регионов стоимость куриного яйца значительно ниже общероссийских показателей. Так, в Уфе в магазинах торговой сети «Окей» десяток таких яиц можно приобрести всего за 89 рублей. В сети «Магнит» аналогичный набор обойдется в 106 рублей, в «Пятерочке» — от 116 рублей, а в «Ашане» — 112 рублей.

Автор: Семен Подгорный