Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Потребитель в Башкирии »
logtype

Жительницу Уфы ждал настоящий сюрприз в известном магазине: такое быстро не забыть

Жительницу Уфы ждал настоящий сюрприз в известном магазине: такое быстро не забыть

Жительница города Уфы совершала покупки в одном из крупных супермаркетов, как вдруг её внимание привлекли огурцы сомнительного качества, выставленные на прилавке. При ближайшем рассмотрении оказалось, что овощи покрыты плесенью. Возмущённая увиденным, покупательница сфотографировала неприглядную картину и опубликовала снимок в социальных сетях, дабы предостеречь других горожан.
«Все огурцы в плесени, а продавцы даже не спешат убрать с прилавка испорченный товар», — возмущалась автор поста. Её публикация в мгновение ока разлетелась по Интернету, вызвав бурю негодования среди других потребителей, столкнувшихся с аналогичными случаями. Многие высказались резко против халатного отношения сотрудников к качеству реализуемой продукции.

Особенно в зимний период важно быть бдительным и тщательно проверять свежесть фруктов и овощей перед покупкой, дабы избежать приобретения испорченных продуктов. Данный инцидент ещё раз напомнил покупателям о необходимости проявлять разумную осторожность и не доверять безоговорочно качеству товаров даже в крупных торговых сетях.
В России производители яиц сделали заявление: такого не ожидали В России производители яиц сделали заявление: такого не ожидали
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok