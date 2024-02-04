Жительницу Уфы ждал настоящий сюрприз в известном магазине: такое быстро не забыть

«Все огурцы в плесени, а продавцы даже не спешат убрать с прилавка испорченный товар», — возмущалась автор поста. Её публикация в мгновение ока разлетелась по Интернету, вызвав бурю негодования среди других потребителей, столкнувшихся с аналогичными случаями. Многие высказались резко против халатного отношения сотрудников к качеству реализуемой продукции.

Жительница города Уфы совершала покупки в одном из крупных супермаркетов, как вдруг её внимание привлекли огурцы сомнительного качества, выставленные на прилавке. При ближайшем рассмотрении оказалось, что овощи покрыты плесенью. Возмущённая увиденным, покупательница сфотографировала неприглядную картину и опубликовала снимок в социальных сетях, дабы предостеречь других горожан.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети

Особенно в зимний период важно быть бдительным и тщательно проверять свежесть фруктов и овощей перед покупкой, дабы избежать приобретения испорченных продуктов. Данный инцидент ещё раз напомнил покупателям о необходимости проявлять разумную осторожность и не доверять безоговорочно качеству товаров даже в крупных торговых сетях.