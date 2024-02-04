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С февраля под запретом: для всех россиян вступили в силу новые правила в магазинах

С февраля под запретом: для всех россиян вступили в силу новые правила в магазинах

С наступлением февраля в силу вступили новые правила для магазинов по всей России, которые призваны кардинально изменить ситуацию для покупателей. По последним решениям судебных органов, отныне продавцов будут строго наказывать за нарушения прав потребителей, а для самих граждан открываются дополнительные возможности защиты своих интересов.

Итак, что же конкретно поменялось? Во-первых, если покупатель обнаружит, что его ввели в заблуждение с помощью недостоверной информации на этикетке товара, он получил право требовать компенсацию. Например, недавно один человек подал в суд, купив так называемый «армянский» лаваш, который на самом деле был произведен в России. Суд решил, что подобные характеристики на упаковке действительно могут вводить людей в заблуждение, и теперь продавцы понесут ответственность за такого рода введение в заблуждение.

Во-вторых, начиная с февраля магазины больше не имеют права отказывать гражданам в возврате денежных средств за неиспользованные подарочные сертификаты. Важнейшее решение Верховного суда поставило точку в этом вопросе, подтвердив, что любой человек может вернуть деньги за такой сертификат, даже если он был куплен не им самим, а, например, подарен третьим лицом.

Все эти нововведения призваны надежно защитить права потребителей и обеспечить им бо́льшую уверенность при совершении покупок. Отныне каждый гражданин может не сомневаться, что его интересы будут защищены, а продавцы понесут ответственность за любые нарушения.

Изображение от rawpixel.com на Freepik

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Автор: Семен Подгорный
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