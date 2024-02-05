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Тревожные данные: цены на шоколад в России продолжат расти

Тревожные данные: цены на шоколад в России продолжат расти

По словам эксперта Национальной технологической инициативы Алексея Кука, представившего шокирующие данные о мировом дефиците какао-бобов, Россия готовится к революционному шагу — запуску собственного производства этого ценного сырья. В интервью информационному агентству он поделился анализом перспектив отрасли.

Согласно прогнозам Кука, процесс наращивания промышленных мощностей в производстве какао-бобов займет порядка десяти лет. Однако передовые технологии позволят российским регионам с избыточным теплом и углекислым газом превратиться в настоящие «оазисы» для выращивания как какао-бобов, так и других ценных сельскохозяйственных культур.

Эксперт также подчеркнул важность разработки технологий и производства оборудования для фермеров, чтобы обеспечить успешное становление новой отрасли. Этот процесс, по его словам, займет не менее десяти лет. В результате Кук предупреждает о возможном повышении цен на шоколад, сокращении его ассортимента и появлении заменителей.

Примечательно, что в розничных сетях цены на шоколад и впрямь достигают астрономических высот. К примеру, в магазинах «Перекресток» стоимость шоколада «Бабаевский» заметно выше обычных цен, что вызывает оживленные дискуссии среди потребителей.

Изображение от Freepik

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Автор: Семен Подгорный
Теги: шоколад
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