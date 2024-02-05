Магазины рассказали, сколько на самом деле зарабатывают на яйцах: такого не ожидали

Магазины раскрыли информацию о реальной прибыли от продажи куриных яиц, которая оказалась неожиданной для потребителей.

Как стало известно, в последнее время цены на куриные яйца в розничных сетях начали снижаться, что порадовало покупателей. Однако за этим положительным изменением стоит необычная ситуация. По словам председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли, российские торговые сети продают яйца себе в убыток.

Причина кроется в высокой закупочной цене на яйца, которая делает их реализацию невыгодной как для потребителей, так и для самих магазинов. В итоге розничные сети вынуждены снижать рост цен за счет собственной прибыли, что приводит к отрицательным наценкам. К примеру, в некоторых крупнейших сетях наценка на куриные яйца достигала минус 13 процентов.

Тем не менее, несмотря на убытки, у российских розничных компаний не возникает серьезных проблем с поставками яиц. Ситуация с куриной продукцией в целом остается стабильной. В последнюю неделю января цены на куриные яйца снизились на 1 процент, а стоимость куриного мяса упала на 0,5 процента. Эксперты обращают внимание на отсутствие в магазинах импортных яиц. Возможно, это связано с тем, что российские торговые сети предпочитают продолжать торговать себе в убыток ради поддержания ценовой стабильности на рынке.

Подтверждением слов эксперта может служить ситуация в Уфе, где многие магазины продают яйца значительно дешевле средней стоимости. Например, в магазине «Окей» десяток яиц стоит 89 рублей. В «Магните» — 110 рублей, а в «Ашане» — от 112 рублей. При этом средняя цена на яйца в Башкирии превышает 120 рублей.

Автор: Семен Подгорный