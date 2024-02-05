Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Потребитель в Башкирии »
logtype

Магазины рассказали, сколько на самом деле зарабатывают на яйцах: такого не ожидали

Магазины рассказали, сколько на самом деле зарабатывают на яйцах: такого не ожидали

Магазины раскрыли информацию о реальной прибыли от продажи куриных яиц, которая оказалась неожиданной для потребителей.

Как стало известно, в последнее время цены на куриные яйца в розничных сетях начали снижаться, что порадовало покупателей. Однако за этим положительным изменением стоит необычная ситуация. По словам председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли, российские торговые сети продают яйца себе в убыток.

Причина кроется в высокой закупочной цене на яйца, которая делает их реализацию невыгодной как для потребителей, так и для самих магазинов. В итоге розничные сети вынуждены снижать рост цен за счет собственной прибыли, что приводит к отрицательным наценкам. К примеру, в некоторых крупнейших сетях наценка на куриные яйца достигала минус 13 процентов.

Тем не менее, несмотря на убытки, у российских розничных компаний не возникает серьезных проблем с поставками яиц. Ситуация с куриной продукцией в целом остается стабильной. В последнюю неделю января цены на куриные яйца снизились на 1 процент, а стоимость куриного мяса упала на 0,5 процента. Эксперты обращают внимание на отсутствие в магазинах импортных яиц. Возможно, это связано с тем, что российские торговые сети предпочитают продолжать торговать себе в убыток ради поддержания ценовой стабильности на рынке.

Подтверждением слов эксперта может служить ситуация в Уфе, где многие магазины продают яйца значительно дешевле средней стоимости. Например, в магазине «Окей» десяток яиц стоит 89 рублей. В «Магните» — 110 рублей, а в «Ашане» — от 112 рублей. При этом средняя цена на яйца в Башкирии превышает 120 рублей.

В России производители яиц сделали заявление: такого не ожидали В России производители яиц сделали заявление: такого не ожидали
Автор: Семен Подгорный
Теги: яйца цены
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok