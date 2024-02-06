Секрет раскрыт: почему миллионы яиц из Турции и Азербайджана так удивляют?

Поставки яиц из Турции и Азербайджана вызвали большой интерес среди российских потребителей и экспертов отрасли. По данным Россельхознадзора, на 5 февраля в Россию было импортировано уже 13,3 миллиона яиц из этих стран.

Такая ситуация связана не только с масштабом поставок, но и с резким ростом цен на яйца внутри России. В первой половине 2024 года Россия отменила ввозные пошлины на импорт яиц, что открыло возможность завозить этот продукт в огромных объемах — до 1,2 млрд штук.

Эксперты обращают внимание на динамику цен на яйца в РФ. В прошлом году они подскочили в 1,6 раза, а в декабре выросли на 18,2%. Однако в январе началось снижение: с 10 по 15 января цены упали на 0,2%, затем с 16 по 22 января темпы снижения ускорились до 1,4%. В последней неделе месяца они замедлились до 1%. Аналитики полагают, что импорт яиц из соседних стран может повлиять на дальнейшую ценовую динамику на этом рынке. Потребители надеются, что ситуация стабилизируется и цены продолжат снижаться.

В Уфе цены на яйца удивительно низкие, несмотря на общий рост. В магазинах «Окей» десяток стоит 89 рублей. В «Ашане» самые дешевые яйца продают чуть дешевле 100 рублей. В «Пятерочке» за десяток просят 116 рублей, а в «Перекрестке» — 114 рублей. Такие цены контрастируют с общероссийскими и позволяют жителям Уфы приобретать яйца по весьма умеренным ценам.

Автор: Семен Подгорный