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Как прежде не будет: цена на бензин резко пошла вверх

Как прежде не будет: цена на бензин резко пошла вверх

В последнее время цены на топливо в России демонстрируют тенденцию к росту, что вызывает беспокойство у автовладельцев. По данным экспертов, в начале этой недели стоимость бензина и дизельного топлива на мировых рынках ощутимо выросла, что привело к подорожанию топлива и в нашей стране.

В частности, отмечается значительный рост цен на бензин марки Аи-92 в европейской части России. Если на прошлой неделе литр этого бензина стоил около 45 рублей, то теперь его цена увеличилась более чем на 1% и достигла 46 тысяч рублей за тонну. Эксперты полагают, что на фоне ослабления рубля стоимость бензина этой марки может вырасти еще на несколько процентов.

Подорожание затронуло и другие виды топлива. Так, дизельное топливо летнего и межсезонного видов также стало дороже почти на 0,2%. Хотя зимний вид дизтоплива немного подешевел, но это снижение незначительно и вряд ли компенсирует общий рост цен.

Экономисты полагают, что основными причинами роста цен на топливо являются колебания цен на нефть на мировых рынках, а также ослабление национальной валюты. По их мнению, в ближайшее время стоимость бензина и дизтоплива будет только расти, что чревато увеличением расходов автовладельцев на заправку.

В то же время в некоторых регионах компании пока удерживают стабильные цены на своих АЗС. К примеру, в Башкирии литр бензина АИ-92 на заправках компании «Башнефть» по-прежнему стоит 49 рублей. Тем не менее, эксперты прогнозируют, что долго сохранять прежние цены нефтяным компаниям не удастся.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: цены бензин
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