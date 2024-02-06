В магазинах заметили новый способ продажи яиц: это по-настоящему удивит

Недавно в розничной торговле произошли интересные изменения, связанные с продажей куриных яиц. Некоторые магазины перешли от продажи яиц десятками к поштучной торговле. Это вызвало большой ажиотаж среди покупателей и ностальгию по советским временам, когда все было по-другому.

К концу прошлого года цены на десяток яиц сильно выросли и стабилизировались на новом уровне. Ходили слухи о возможном снижении цен, но оказалось, что это только надежды покупателей. Если снижение и происходит, то незначительное — всего 1-1,5 процента. Однако сейчас магазины в Башкирии предлагают покупать яйца не десятками, а поштучно.

В одном из супермаркетов наблюдался забавный случай: пенсионерка спросила у продавца, можно ли купить несколько яиц вместо целого десятка. Продавец ответил утвердительно! Теперь каждое яйцо можно купить по странной цене — 11 рублей 99 копеек. Такая цена объясняется отсутствием в обращении мелких монет достоинством 1 копейка. Из-за этого каждый рубль на счету.

В то же время в магазинах «Окей» и «Ашан» до сих пор можно найти яйца дешевле 100 рублей — по 89 и 99,9 рублей соответственно. В других торговых сетях яйца стоят дороже.

Автор: Семен Подгорный