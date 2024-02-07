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В Россию придут яйца из новой страны: такого не ожидали

В Россию придут яйца из новой страны: такого не ожидали

Торговый атташе посольства Ирана в России на XIV международном конгрессе «Халяль» заявил, что Иран готов экспортировать куриные яйца в Россию. Он подчеркнул, что это открывает хорошие перспективы для сотрудничества между двумя странами.

Кроме того, по словам дипломата, Иран заинтересован в импорте российской продукции, особенно мяса. Он отметил, что Ирану необходимо завозить из России белое и красное мясо. Это создает новые возможности для развития торговых отношений и обмена продукцией между двумя государствами.

Следует подчеркнуть, что цены на куриные яйца в России в 2023 году выросли на 46,18% по данным Росстата. В Башкирии рост превысил 80%. В связи с этим правительство РФ приняло решение обнулить ввозную пошлину на этот продукт с 1 января по 20 июня 2024 года. Это даст возможность поставщикам из дружественных стран, в том числе Ирана, импортировать в Россию до 1,2 млрд штук яиц.

Кроме того, с конца прошлого года в Россию начали поступать поставки продукции из Азербайджана и Турции. Это демонстрирует активное развитие торговых связей России с различными странами. К февралю через границу было перевезено более 30 млн яиц.

В Башкирии теперь яйца стоят значительно дешевле, чем в среднем по стране. В частности, в магазине «Окей» цена за десяток составляет 89,35 рублей. В «Ашане» стоимость упаковки ниже 100 рублей. Таким образом, благодаря импорту из дружественных стран, в том числе потенциальному экспорту из Ирана, ситуация с доступностью яиц в России и Башкирии улучшается.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: яйца
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