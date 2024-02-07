Все может закончиться плачевно: эксперт раскрыл, из чего на самом деле состоит лапша быстрого приготовления

В последнее время все чаще появляется информация о том, что быстрозавариваемая лапша может представлять угрозу для здоровья из-за своего состава.

Согласно результатам недавней проверки Росконтроля, только в трех из 17 популярных марок лапши быстрого приготовления содержатся заявленные мясные ингредиенты. В остальных продуктах вместо мяса используются мука, масло, овощи, соль и специи, причем не всегда в количестве, указанном на упаковке.

По мнению эксперта Андрея Мосова, главная опасность такой лапши заключается в большом содержании консервантов, усилителей вкуса и других пищевых добавок, которые могут негативно повлиять на здоровье. В частности, высокое содержание соли повышает риск развития гипертонии, а острые специи оказывают вредное воздействие на органы пищеварения.

Врач Алена Горшкова предостерегает, что по сути быстрозавариваемая лапша является разновидностью фастфуда, употребление которого в пищу следует свести к минимуму. Регулярное потребление такой лапши может стать причиной гастрита, язвенной болезни и других проблем со здоровьем.

Автор: Семен Подгорный