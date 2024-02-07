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Покупатели показали новые цены на торты: они на грани безумия

Покупатели показали новые цены на торты: они на грани безумия

В последние дни в мире шопинга произошло удивительное событие, вызвавшее недоумение у покупателей популярной федеральной сети магазинов. Находка одного из посетителей, поделившегося в социальных сетях фотографией ценника, спровоцировала настоящую бурю обсуждений и споров.

Речь шла о Министерском торте, цена на который после применения скидочной карты магазина достигла почти 10 тысяч рублей. Те покупатели, которые собирались приобрести эту сладость для себя и близких, были шокированы столь высокой стоимостью десерта.

Одни полагали, что такая цена оправдана изысканностью и уникальностью Министерского торта, который мог заинтересовать ценителей роскошных десертов. Другие же клиенты выразили свое недовольство и недоумение по поводу столь высокой цены за обычный торт. Некоторые даже стали задаваться вопросом о причинах резкого повышения цены и справедливости подобного предложения. Третьи указали, что этот же торт стоит чуть более 500 рублей в другом магазине.

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Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
Фото: соцсети
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