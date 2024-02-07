Эффект поражает: добавьте каплю йода на сливочное масло

Сливочное масло является не только вкусным, но и полезным продуктом, богатым витаминами и жирными кислотами. Специалисты поделились советами о том, как определить качественное масло.

Бывалые хозяйки знают один секрет проверки натуральности сливочного масла - обычный медицинский йод. Достаточно нанести каплю йода на кусочек масла и подождать несколько минут. Если масло качественное, цвет йода не изменится. В то время как поддельное или низкокачественное масло может вызвать потемнение или даже полное почернение йода, указывая на наличие растительных жиров или других добавок.

Этот простой метод позволяет быстро и легко определить качество сливочного масла, чтобы быть уверенным в его натуральности.

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru