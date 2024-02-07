Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Потребитель в Башкирии »
logtype

Пакет с гадостью: Росконтроль назвал марки чая, которые нужно обходить стороной

Пакет с гадостью: Росконтроль назвал марки чая, которые нужно обходить стороной

Эксперты центра защиты прав потребителей Росконтроль опубликовали перечень марок чая, покупку которых они не рекомендуют из-за выявленных серьезных нарушений. Согласно предоставленной информации, чай этих производителей не соответствует обязательным стандартам качества и содержит различные дефекты.

Специалисты, проводившие проверку, представили результаты исследования двух видов чая — зеленого и черного, а также всех имеющихся на рынке упаковок этих сортов. В процессе работы они закупили десятки популярных брендов чая в супермаркетах, и некоторые образцы не прошли лабораторные испытания.

Одна из марок чая, попавших в черный список — черный чай «Globus» из Шри-Ланки. При микроскопическом анализе в нем было обнаружено присутствие плесени среди чайных листьев в упаковке.

Эксперты отмечают, что небольшое количество плесени может присутствовать в чае у многих производителей. Обычно заваривание кипятком с температурой 100 градусов позволяет нейтрализовать отрицательное воздействие плесени на организм. Однако в данном случае количество обнаруженной плесени превышает норму в два раза, поэтому кипяток не сможет полностью ее устранить.

Еще один производитель зеленого пакетированного чая Basilur также нарушил требования. Эксперты заявили, что в его продукции содержание плесени превышает допустимый уровень в 15 раз, что влияет на вкус уже заваренного чая, придавая ему неоднородность. В итоге товар получил самую низкую оценку в своей категории.

Ранее врачи рекомендовали гипертоникам отказаться от одного вида чая. Зеленый чай содержит значительное количество теина, также известного как «кофеин чая», который может повысить артериальное давление. В то же время, мнения исследователей о влиянии теина на состояние сосудов расходятся.

Некоторые полагают, что это вещество стимулирует выработку адреналина надпочечниками или вызывает сужение сосудов. Эти факторы могут привести к подъему артериального давления. Поэтому пациентам с гипертонией рекомендуется осторожно употреблять зеленый чай, особенно в первой половине дня.

Как начисто угробить чай: 5 ошибок, которые допускают все подряд — подсказки от диетолога Мансуровой Как начисто угробить чай: 5 ошибок, которые допускают все подряд — подсказки от диетолога Мансуровой
Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
Теги: чай
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok