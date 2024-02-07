Пакет с гадостью: Росконтроль назвал марки чая, которые нужно обходить стороной

Эксперты центра защиты прав потребителей Росконтроль опубликовали перечень марок чая, покупку которых они не рекомендуют из-за выявленных серьезных нарушений. Согласно предоставленной информации, чай этих производителей не соответствует обязательным стандартам качества и содержит различные дефекты.

Специалисты, проводившие проверку, представили результаты исследования двух видов чая — зеленого и черного, а также всех имеющихся на рынке упаковок этих сортов. В процессе работы они закупили десятки популярных брендов чая в супермаркетах, и некоторые образцы не прошли лабораторные испытания.

Одна из марок чая, попавших в черный список — черный чай «Globus» из Шри-Ланки. При микроскопическом анализе в нем было обнаружено присутствие плесени среди чайных листьев в упаковке.

Эксперты отмечают, что небольшое количество плесени может присутствовать в чае у многих производителей. Обычно заваривание кипятком с температурой 100 градусов позволяет нейтрализовать отрицательное воздействие плесени на организм. Однако в данном случае количество обнаруженной плесени превышает норму в два раза, поэтому кипяток не сможет полностью ее устранить.

Еще один производитель зеленого пакетированного чая Basilur также нарушил требования. Эксперты заявили, что в его продукции содержание плесени превышает допустимый уровень в 15 раз, что влияет на вкус уже заваренного чая, придавая ему неоднородность. В итоге товар получил самую низкую оценку в своей категории.

Ранее врачи рекомендовали гипертоникам отказаться от одного вида чая. Зеленый чай содержит значительное количество теина, также известного как «кофеин чая», который может повысить артериальное давление. В то же время, мнения исследователей о влиянии теина на состояние сосудов расходятся.

Некоторые полагают, что это вещество стимулирует выработку адреналина надпочечниками или вызывает сужение сосудов. Эти факторы могут привести к подъему артериального давления. Поэтому пациентам с гипертонией рекомендуется осторожно употреблять зеленый чай, особенно в первой половине дня.

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru