Станет не по карману: в России скоро подорожает любимое лакомство всех

Какао-бобы, используемые для производства шоколада, резко подорожали в последнее время. Это приведет к тому, что стоимость любимого лакомства россиян — шоколада — вырастет примерно на 30%, по оценкам экспертов.

Такое существенное увеличение цен обусловлено рекордным ростом цен на какао-бобы за последние 50 лет. Об этом сообщает информационное агентство Mash со ссылкой на источник, являющийся крупным поставщиком какао-бобов с плантаций Западной Африки и Южной Америки.

Согласно полученным производителями данным, переработка какао-бобов в странах Евросоюза в четвертом квартале 2023 года сократилась на 2,5% по сравнению с предыдущим периодом. В США этот показатель уменьшился на 3%, а в Азии — на 5%. За весь прошлый год объемы переработанных какао-бобов составили 31 тысячу тонн в Европе, 43 тысячи тонн — в США и 46 тысяч тонн — в Азии. В России же было переработано 68 тысяч тонн этого сырья.

При этом общий уровень переработки мирового производства какао-бобов снизился на 0,3%. Это происходит на фоне рекордного урожая, который вырос на 36%. Такое значительное сокращение переработки и привело к резкому удорожанию стоимости шоколада.

Как утверждает информагентство со ссылкой на данные российского холдинга «Объединенные кондитеры», ожидается, что цены на молочный шоколад, в составе которого меньше какао-масла, вырастут примерно на 20%.

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Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru