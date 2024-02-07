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Водителям раскрыли опасность езды на 92-м бензине

Водителям раскрыли опасность езды на 92-м бензине

Эксперты предупреждают водителей об опасности использования бензина с низким октановым числом. Они объясняют, что причиной поломок двигателя чаще всего становится детонация топлива в камере сгорания.

Подобные явления наиболее распространены в новых автомобилях, работающих на экологически чистом высокооктановом топливе. Однако и у более старых моделей использование неподходящего бензина способно нанести серьезный вред мотору.

Хотя производители многих автомобилей рекомендуют заправляться 95-м или даже 98-м бензином, некоторые водители из соображений экономии используют 92-й. В целом, это не так опасно для двигателя, но только при соблюдении одного важного условия.

Водителю необходимо вести машину плавно, избегая резких разгонов и маневров. Особенно важно не превышать частоту вращения коленчатого вала более 2500 об/мин. Такой стиль вождения позволит предотвратить возникновение детонаций и повысит долговечность двигателя.

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
Теги: бензин
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