Российский производитель яиц удивил покупателей: такого не ожидали

Российская птицефабрика решила привлечь внимание покупателей к своей продукции оригинальным способом. Компания выпустила рекламную упаковку яиц под названием «MAX», на которой изображен обнаженный мужчина с надписью «размер имеет значение».

Житель одного из городов, обнаружив этот необычный продукт в магазине сети «Магнит», решил поделиться фотографией в интернете. Публикация вызвала бурное обсуждение среди пользователей. Реакции были самые разные — от искреннего удивления до иронии и юмора.

Стоимость упаковки из 20 яиц категории C0 составляет 229 рублей, что достаточно доступно. Особенно если учесть, что в среднем цена на этот продукт в январе была 130 рублей за десяток, но после скачка в ноябре-декабре 2023 года к февралю снова упала до 120 рублей.

Смелый маркетинговый ход птицефабрики привлек заслуженное внимание покупателей. Хотя некоторые и высказывают опасения относительно такого провокационного подхода к продвижению товара, большинство сходится во мнении — эти яйца действительно умеют бросаться в глаза.

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru

Фото: соцсети