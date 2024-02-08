Эксперты провели тщательное исследование российского рынка сливочного масла, чтобы определить самые качественные и вкусные марки. В фокусе внимания находились исключительно натуральные продукты, содержащие чистые молочные сливки без добавления растительных жиров.

После анализа десятков различных брендов, лидером было признано сливочное масло «Брест-Литовск», состоящее из коровьих сливок с 82,5% жирности. Этот продукт не содержит консервантов или антибиотиков и получил высокие оценки дегустаторов за отменный вкус. Масло данной марки было отправлено в лабораторию для подробных исследований, поскольку имеет большое социальное значение. В преддверии Масленицы спрос на качественное сливочное масло существенно возрастет.

Несмотря на усилия контролирующих органов, в продаже по-прежнему много фальсификата. Недобросовестные производители экономят на сырье, добавляя пальмовое масло, которое не является полезным.

В список лучших также вошло относительно недорогое сливочное масло «Вкуснотеево», сделанное исключительно из молочного жира. А марка «Экомилк», ранее признанная подделкой, после устранения недостатков значительно улучшила качество и заслужила положительную оценку экспертов.

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru