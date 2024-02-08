Сплошной вред: так ни в коем случае нельзя есть мед

Специалисты-диетологи предложили новый подход к употреблению меда, который позволит организму получить максимальную пользу от этого натурального продукта.

Результаты последних исследований показали, что добавление меда в горячие напитки может негативно сказываться на его полезных свойствах. Это связано с тем, что высокие температуры разрушают некоторые ценные компоненты меда. Именно поэтому эксперты рекомендуют употреблять мед в чистом виде, без подогрева, или добавлять его в напитки, которые не нагреваются выше 40 градусов Цельсия.

Главный исследователь данного проекта отметил, что в ходе экспериментов было выявлено, что нагревание меда до температур выше 40 градусов действительно может привести к потере полезных питательных веществ и даже образованию потенциально вредных соединений. Поэтому ученые настоятельно рекомендуют избегать чрезмерного нагревания меда, чтобы сохранить весь его уникальный нутриентный состав.

Следуя этим рекомендациям специалистов, можно извлечь максимальную пользу из этого ценного продукта природы, сохранив все его полезные свойства. Эксперты призывают употреблять мед с осторожностью и разумом, чтобы он действительно приносил только пользу организму.

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru