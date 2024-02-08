В Башкирии назвали самые подорожавшие продукты питания

Согласно данным Башстата, в течение периода с 29 января по 5 февраля текущего года в Башкирии наблюдался заметный рост цен на некоторые основные продукты питания.

В частности, наиболее существенно подорожали белокочанная капуста, огурцы и молоко с 2,5-3,2% жирности. Цены на эти товары в среднем увеличились на 6,5%, 3,8% и 2,5% соответственно по сравнению с предыдущей неделей. Таким образом, по состоянию на 5 февраля средняя стоимость килограмма белокочанной капусты в регионе составила 35,25 рублей, огурцов - 252,23 рубля, а молока с 2,5-3,2% жирности - 80,91 рубль.

Кроме того, заметный рост цен, в пределах 2,1-2,4%, продемонстрировали такие продукты, как яблоки, свекла и печенье.

В то же время по некоторым позициям за анализируемый период наблюдалось снижение стоимости. Больше всего в Башкирии подешевели картофель и помидоры - на 2,7% и 2,1% соответственно. Так, средняя цена за килограмм картофеля на 5 февраля составила 23,71 рубля, помидоров - 219,86 рубля.

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru