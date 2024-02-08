Не герань, а огромный цветущий шар: добавьте в грунт две горсти копеечного средства

Герань, украшающая подоконники многих домов, не всегда радует пышным цветением. Нередко растение вытягивается, теряя красоту, что сигнализирует о нехватке питательных веществ. Как же оживить любимицу и добиться обильного цветения даже в холодные зимние месяцы?

Опытные цветоводы рекомендуют простую, но эффективную подкормку, основанную на двух доступных компонентах: древесном угле и "Цеолите".

Впитывает излишки влаги, препятствуя гниению корней.

Обогащает почву полезными микроэлементами.

"Цеолит":

Наполняет герань комплексом необходимых микроэлементов.

Стимулирует рост и пышное цветение.

Секретная подкормка:

Смешайте две горсти древесного угля с "Цеолитом" и добавьте в грунт при пересадке или равномерно распределите по поверхности почвы в горшке.

Здоровая, пышная герань.

Обильное цветение даже зимой.

Преимущества:

Доступность и дешевизна компонентов.

Простота использования.

Эффективность и безопасность.

Советы:

Регулярно поливайте герань, не допуская пересыхания почвы.

Обеспечьте растению достаточно света.

При необходимости пересаживайте герань в более просторный горшок.

Следуя этим простым советам, вы сможете создать для вашей герани оптимальные условия для роста и цветения.

Автор: Семен Подгорный