Миллионы импортных яиц могли оказаться на свалке: такого не ожидали

Недавно обнаруженная нелегальная свалка, на которой были складированы упаковки куриных яиц, вызвало широкий резонанс в обществе. Эта ситуация привлекла внимание не только общественности, но и власти.

Глава комитета Государственной Думы по региональной политике и местному самоуправлению, озабоченный происходящим, обратился к генеральному прокурору РФ с просьбой провести тщательную проверку.

Депутат от фракции ЛДПР, поделился своим мнением, предположив, что яйца на свалке могут быть импортного происхождения. Отсутствие на них российской маркировки, которую обычно наносят отечественные фабрики, ставит под сомнение происхождение товара. Россельхознадзор также не располагает достаточной информацией о производителях, что добавляет интриги этой истории.

Видеозапись свалки, быстро распространившаяся в социальных сетях, вызвала бурную реакцию пользователей. В настоящее время проводится проверка, в которой задействованы мэрия, региональное министерство природных ресурсов, прокуратура области и областное управление Россельхознадзора.

Стоит отметить, что данная ситуация требует тщательного расследования и выяснения всех обстоятельств.

Важно также добавить, что импортные яйца не попали на прилавки магазинов Уфы — в продаже доступна только продукция российских производителей. Самые низкие цены на яйца в Уфе предлагает магазин «Окей» — менее 90 рублей за десяток. В тройке лидеров также «Ашан» (100 рублей) и «Магнит».

Автор: Семен Подгорный