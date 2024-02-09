Турция не поможет: депутат назвал настоящие причины роста цен на яйца — такого не ожидали

Цены на яйца в России не перестают будоражить умы россиян. Депутат Госдумы и вице-президент «Росптицесоюза» Сергей Лисовский в интервью NEWS.ru прокомментировал ситуацию, обозначив меры поддержки птицефабрик и предостерег от упования на импорт.

Несмотря на некоторое снижение цен, зафиксированное Росстатом, возвращение к прежним значениям в ближайшее время маловероятно. В Башкирии, к примеру, рост за год превысил 80%, что побудило власти искать пути решения проблемы.

Одним из вариантов стало налаживание импорта из Турции и Азербайджана. Однако, по мнению Лисовского, этот шаг имеет ряд ограничений. Во-первых, объемы импорта несопоставимы с внутренним потреблением — россияне ежегодно нуждаются в 45 млрд яиц, а импортировать планируется не более 1,2 млрд. Во-вторых, импортные яйца изначально дороже, что не гарантирует их доступность для широких слоев населения.

Депутат подчеркнул, что ключ к стабилизации цен — это развитие отечественного производства. Для увеличения предложения на рынке требуется время, чтобы «посадить птицу», то есть вырастить несушек до нужного возраста. Однако именно этот путь способен обеспечить доступность продукта для всех категорий населения.

Что касается цен в магазинах Уфы, то они не падают, но в некоторых сетях наблюдается аномально низкий уровень. К примеру, в «Окей» десяток яиц стоит 90 рублей, в «Ашане» — 100 рублей, а в «Магните» — 110 рублей.

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru