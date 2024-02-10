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В них нашли плесень: 5 марок чая, которые стоит обходить стороной

В них нашли плесень: 5 марок чая, которые стоит обходить стороной

Эксперты в области контроля качества продуктов питания провели тщательный анализ различных марок чая, представленных на российском рынке. К сожалению, результаты оказались тревожными — в некоторых популярных сортах чая были обнаружены опасные для здоровья вещества.

В частности, в черном цейлонском чае под маркой Globus специалистами была выявлена плесень. Концентрация этого вредоносного компонента оказалась настолько высокой, что даже кипячение не смогло бы ее нейтрализовать. Подобная находка вызвала серьезные опасения у экспертов, которые призывают граждан проявлять бдительность и осмотрительность при выборе чая.

Также тревожные результаты показал тестирование зеленого пакетированного чая под маркой Basilur. В нем уровень содержания плесени превышал допустимую норму в 15 раз. Эти шокирующие данные являются сигналом к пересмотру подходов к контролю качества пищевой продукции, употребляемой нами ежедневно.

В число марок чая, небезопасных для потребления, попали также популярные бренды «Краснодарский», «Золотая чаша», «Азерчай» и Dilmah. Экспертное сообщество подчеркивает важность внимательного и осознанного выбора продуктов питания. Осмотрительность при покупке чая — залог сохранения здоровья и благополучия.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: советы
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