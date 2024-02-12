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Депутат назвал настоящую прибыль магазинов от яиц: это по-настоящему удивит

Депутат назвал настоящую прибыль магазинов от яиц: это по-настоящему удивит

Депутат Госдумы и вице-президент «Росптицесоюза» в интервью news.ru поделился мнением о текущей ситуации на рынке яиц и возможных путях решения проблемы роста цен на этот социально значимый продукт.

По словам депутата, правительство начало регулировать цены на яйца в связи с их значительным колебанием. Однако механизм импорта товара, выбранный для стабилизации цен, вызвал вопросы об эффективности такого подхода. В законе о торговле есть ограничения на наценку продавцов при росте цен на 30%, но точных данных о реальных наценках ретейлеров на яйца нет.

Хотя сети розничной торговли, по словам депутата, уже научились не завышать цены на яйца слишком сильно, даже 15-20% наценка может считаться высокой по мировым меркам. При этом яйцо остается одним из самых прибыльных товаров для магазинов из-за быстрой оборачиваемости.

В то же время в Уфе после новогодних праздников цены на яйца в некоторых торговых сетях значительно снизились. Например, в «Ашане» десяток яиц категории С2 стоит 97 рублей, в «Магните» — менее 100 рублей, а в «Окей» десяток можно купить за 116 рублей.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: яйца цены
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