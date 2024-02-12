Россиянка обнаружила в эквадорских бананах опасного вредителя

Недавно жительница города Мурино (Ленинградская область) совершила обыденную покупку — пакет бананов в одном из местных магазинов. Однако, это приобретение преподнесло ей неприятный сюрприз. Внутри одного из фруктов женщина обнаружила муху-горбатку, насекомое, известное как переносчик холеры.

Обеспокоенная находкой, она не стала медлить и тут же обратилась с жалобой в дирекцию магазина. Помимо этого, она сообщила об инциденте в Роспотребнадзор. Случившееся стало особенно резонансным на фоне приостановки поставок бананов из Эквадора, введенной Россельхознадзором из-за угрозы распространения именно этого вида мух.

Муха-горбатка представляет собой серьезную опасность, так как способна заражать различные продукты питания, включая муку, картофель, дыни, сыр и даже грибы.

Стоит отметить, что на фоне сложившейся ситуации в некоторых магазинах Уфы уже наблюдается дефицит бананов. В частности, в сети «Метро» этот любимый многими фрукт сейчас стоит 139 рублей за килограмм, в «Ашане» — 160 рублей. «Самокат» предлагает бананы по самой высокой цене — 300 рублей за килограмм. В «Перекрестке» и «Пятерочке» цена немного ниже — 155 рублей.

Автор: Семен Подгорный