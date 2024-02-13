Миллионы яиц из России ушли за рубеж: такого не ожидали

Простой продукт — яйца — стал центром скандала из-за резкого повышения цен. Депутат Госдумы и вице-президент «Росптицесоюза» Сергей Лисовский прокомментировал ситуацию, отметив, что некоторые российские предприятия продают яйца на экспорт, получая валютную прибыль.

Стоит ли бить тревогу? Лисовский считает, что объемы экспорта невелики — не более 4% от общего годового потребления в 45 миллиардов штук, — и не могут оказать значительного влияния на рынок.

Однако не все экспортируемые яйца идут на столы потребителей за рубежом. Часть из них используется для инкубации. Россия, к слову, сама импортирует инкубационные яйца из Нидерландов, Чехии и Германии.

Мировая цена на пищевое яйцо весьма нестабильна. В США она может меняться несколько раз в год, создавая трудности для покупателей. Осенью 2022 года десяток яиц стоил $1.5, затем за три месяца цена взлетела до $4.3, потом упала до 60 центов, а сейчас снова поднялась до $1.8.

В Уфе цены на яйца тоже пошли вверх. Десяток самых дешевых яиц категории С1 в «Ашане» теперь стоит менее 90 рублей. В «Окей» цена поднялась до 115 рублей, а в «Магните» — до 100 рублей.

Автор: Семен Подгорный