Миллионы яиц из России ушли за рубеж: такого не ожидали
Простой продукт — яйца — стал центром скандала из-за резкого повышения цен. Депутат Госдумы и вице-президент «Росптицесоюза» Сергей Лисовский прокомментировал ситуацию, отметив, что некоторые российские предприятия продают яйца на экспорт, получая валютную прибыль.
Стоит ли бить тревогу? Лисовский считает, что объемы экспорта невелики — не более 4% от общего годового потребления в 45 миллиардов штук, — и не могут оказать значительного влияния на рынок.
Однако не все экспортируемые яйца идут на столы потребителей за рубежом. Часть из них используется для инкубации. Россия, к слову, сама импортирует инкубационные яйца из Нидерландов, Чехии и Германии.
Мировая цена на пищевое яйцо весьма нестабильна. В США она может меняться несколько раз в год, создавая трудности для покупателей. Осенью 2022 года десяток яиц стоил $1.5, затем за три месяца цена взлетела до $4.3, потом упала до 60 центов, а сейчас снова поднялась до $1.8.
В Уфе цены на яйца тоже пошли вверх. Десяток самых дешевых яиц категории С1 в «Ашане» теперь стоит менее 90 рублей. В «Окей» цена поднялась до 115 рублей, а в «Магните» — до 100 рублей.
Автор: Семен Подгорный
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