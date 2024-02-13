Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Потребитель в Башкирии »
logtype

Миллионы яиц из России ушли за рубеж: такого не ожидали

Миллионы яиц из России ушли за рубеж: такого не ожидали

Простой продукт — яйца — стал центром скандала из-за резкого повышения цен. Депутат Госдумы и вице-президент «Росптицесоюза» Сергей Лисовский прокомментировал ситуацию, отметив, что некоторые российские предприятия продают яйца на экспорт, получая валютную прибыль.

Стоит ли бить тревогу? Лисовский считает, что объемы экспорта невелики — не более 4% от общего годового потребления в 45 миллиардов штук, — и не могут оказать значительного влияния на рынок.

Однако не все экспортируемые яйца идут на столы потребителей за рубежом. Часть из них используется для инкубации. Россия, к слову, сама импортирует инкубационные яйца из Нидерландов, Чехии и Германии.

Мировая цена на пищевое яйцо весьма нестабильна. В США она может меняться несколько раз в год, создавая трудности для покупателей. Осенью 2022 года десяток яиц стоил $1.5, затем за три месяца цена взлетела до $4.3, потом упала до 60 центов, а сейчас снова поднялась до $1.8.

В Уфе цены на яйца тоже пошли вверх. Десяток самых дешевых яиц категории С1 в «Ашане» теперь стоит менее 90 рублей. В «Окей» цена поднялась до 115 рублей, а в «Магните» — до 100 рублей.

Депутат назвал настоящую прибыль магазинов от яиц: это по-настоящему удивит Депутат назвал настоящую прибыль магазинов от яиц: это по-настоящему удивит
Автор: Семен Подгорный
Теги: яйца цены
Читайте также

Депутат назвал настоящую прибыль магазинов от яиц: это по-настоящему удивит
Потребитель в Башкирии
Депутат назвал настоящую прибыль магазинов от яиц: это по-настоящему удивит
Турция не поможет: депутат назвал настоящие причины роста цен на яйца — такого не ожидали
Потребитель в Башкирии
Турция не поможет: депутат назвал настоящие причины роста цен на яйца — такого не ожидали
На полках магазинов появились турецкие яйца: они по-настоящему изумят
Потребитель в Башкирии
На полках магазинов появились турецкие яйца: они по-настоящему изумят
Новые яйца по-настоящему удивили ценами: такого не ожидали
Потребитель в Башкирии
Новые яйца по-настоящему удивили ценами: такого не ожидали


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok