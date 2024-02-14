Любимое лакомство под угрозой: эксперт рассказал о грядущем дефиците бананов в России

22:54, 14 фев 2024

По мнению экспертов, в ближайшее время Россию может ожидать дефицит бананов из Эквадора. Это связано с введенным запретом на импорт продукции пяти крупнейших эквадорских производителей.

Руководитель центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка прогнозирует, что уже через месяц россияне могут почувствовать нехватку этого популярного фрукта. Причина в том, что ранее отправленные партии просто не успеют добраться до полок магазинов. Возникает резонный вопрос: можно ли компенсировать сокращение импорта за счет выращивания бананов в России? Ведь уже проводились успешные эксперименты по их культивированию в Краснодарском крае. Возможно, это станет альтернативным способом обеспечить население данным продуктом.

Причины ограничения поставок кроются в обнаруженных вредителях. Из-за дефицита прогнозируется рост цен на бананы до 200 рублей за килограмм. Это может негативно сказаться на спросе. В свете сложившейся ситуации Россия начала закупать бананы в Индии. Первая партия из этой страны была получена в январе 2024 года.

Пока в Уфе бананы из Эквадора еще продаются в магазинах. В «Перекрестке» килограмм стоит 155 рублей. В «Метро» — 139 рублей. «Ашан» предлагает по 160 рублей, а вот в «Магните» бананов уже нет.

Автор: Семен Подгорный