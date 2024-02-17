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Депутат предложил неожиданное решение резкого роста цен на яйца: такого не ожидали

Депутат предложил неожиданное решение резкого роста цен на яйца: такого не ожидали

12:07, 17 фев 2024

Проблема резкого роста цен на яйца в России в последнее время приобрела особую остроту. Депутат Госдумы Сергей Лисовский, выступая от имени комитета по защите конкуренции, поделился своим видением сложившейся ситуации и предложил неожиданный подход к её решению.

По мнению парламентария, правительству следовало заранее проконсультироваться с птицеводческими хозяйствами и выработать программу развития отрасли, прежде чем принимать решение о снятии ограничений на импорт яиц. Это позволило бы избежать резких потрясений на рынке и обеспечить стабильность. Сейчас же, на фоне предвыборной гонки, власти лишь начинают обсуждать пути выхода из кризиса, и результаты этих консультаций пока неясны.

Для смягчения ситуации Лисовский предлагает выплачивать малоимущим гражданам субсидии, компенсирующие рост цен на яйца. Эта мера, по его словам, могла бы снять социальную напряжённость и создать условия для выработки долгосрочной отраслевой программы. Ощутимых подвижек в решении проблемы депутат ожидает не ранее апреля, после завершения избирательной кампании.

Таким образом, по мнению парламентария, преодоление кризиса в птицеводстве требует комплексного подхода и неотложных мер для защиты как производителей, так и потребителей. Он рассчитывает, что власти и бизнес смогут конструктивно взаимодействовать ради выработки эффективных решений.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: цены яйца
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