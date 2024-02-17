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Коснется всех водителей: неожиданные правила АЗС

Коснется всех водителей: неожиданные правила АЗС

12:12, 17 фев 2024

Российских автовладельцев в скором времени ожидают значительные перемены в порядке заправки на автозаправочных станциях. Как сообщают специалисты, в ближайшее время планируется ввести новые правила, затрагивающие процесс получения топлива как на российских АЗС, так и на станциях, расположенных на границе с Казахстаном.

Суть изменений заключается в усилении контроля за объемом выдаваемого автовладельцам топлива. Согласно нововведениям, сотрудники аккредитованных лабораторий будут проводить тщательные замеры количества заливаемого бензина, дизельного топлива и газа, чтобы исключить возможные нарушения и отклонения от оплаченного автовладельцем объема. Допустимая погрешность при заправке устанавливается на уровне 120 миллилитров в обе стороны от заявленного количества.

Аналогичные требования по точности заправки будут применяться и на российских автозаправках. За нарушение новых правил руководителей станций ожидают крупные штрафные санкции. По замыслу разработчиков, введение указанных мер должно способствовать недопущению дефицита топлива, а также обеспечению честности и прозрачности процесса заправки автомобилей.

Изображение от prostooleh на Freepik

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Автор: Семен Подгорный
Теги: азс водитель заправка
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