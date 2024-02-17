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У покупателей в глазах настоящее удивление от цен на яйца: такого не ожидали

У покупателей в глазах настоящее удивление от цен на яйца: такого не ожидали

12:19, 17 фев 2024

Покупатели в недоумении от высоких цен на куриные яйца в магазине «Столичный». Таких расценок они явно не ожидали увидеть.

Эти необычные «золотые» яйца поставляются не из местных хозяйств, а из Удмуртской Республики, с птицефабрики «Вараксино». Обычно продукция этого производителя реализуется по доступным ценам в магазинах Удмуртии. И вот теперь стоимость этих уникальных яиц взлетела до отметки, ранее казавшейся немыслимой. Для состоятельных москвичей, по всем рейтингам самых обеспеченных жителей России, такие яйца по карману — от 100 рублей за десяток.

При такой ценовой политике можно смело утверждать, что зарплату уфимцев скоро будут измерять не в рублях, а в десятках яиц! Эта ситуация вызывает изумление и волнение потребителей, заставляя задуматься, в чем ценность этих загадочных «золотых» яиц. Будут ли они столь же полезны для здоровья, как дороги? Или же останутся доступным продуктом для всех, а не роскошью для избранных?

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Автор: Семен Подгорный
Теги: яйца цены
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