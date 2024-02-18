Магазины отреагировали на новый рост цен на яйца

14:19, 18 фев 2024

В последнее время цены на яйца в розничных магазинах вновь пошли вверх, несмотря на все усилия ритейлеров сдерживать рост.

По информации Федеральной службы государственной статистики, на прошлой неделе средняя стоимость десятка яиц в регионе повысилась на 0,33% и составила 121,94 рубля. Это первое подорожание с начала года после того, как в прошлом году цены выросли более чем на 80%.

Как отмечают эксперты, ввозимые из-за рубежа яйца в основном пошли не на прилавки магазинов, а на переработку, например, для производства кондитерских изделий. Поэтому пока импортные поставки существенно не повлияли на ситуацию с ценами в розничной торговле.

В настоящее время самые доступные цены на яйца можно найти в сети «Окей» — 92 рубля за десяток. Чуть дороже, около 100 рублей, стоит десяток яиц в магазинах «Магнит» и «Ашан». Максимальные цены до 160 рублей за десяток категории С0 отмечены в некоторых точках продаж.

Автор: Семен Подгорный