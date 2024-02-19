В магазинах наконец появились яйца из Турции: такого не ожидали

09:36, 19 фев 2024

Жители нескольких российских городов теперь могут побаловать себя экзотической новинкой – куриными яйцами из Турции. Необычная форма продажи – поштучно – вызвала неподдельный интерес и удивление у покупателей.

Яйца из Турции поставляются в картонных ящиках, рядом с которыми размещены пакеты. Это позволяет покупателям самостоятельно выбрать необходимое количество яиц и поместить их в пакет.

Необычный формат продажи не остался незамеченным. Цена одного яйца составляет 11 рублей 99 копеек, что делает десяток яиц категории С1 практически вдвое дороже отечественных аналогов, которые в Уфе можно купить значительно дешевле. Например, в магазине «Ашан» десяток яиц стоит менее 80 рублей, в «Окей» – 92 рубля, а в «Пятерочке» – 110 рублей.

Несмотря на более высокую цену, яйца из Турции уже завоевывают популярность среди потребителей. Очевидно, что такая необычная форма продажи может стать новым трендом на рынке продуктов питания.

Автор: Семен Подгорный