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Не берите даже со скидками: Роскачество назвало худшие сыры — в них нашли антибиотики

Не берите даже со скидками: Роскачество назвало худшие сыры — в них нашли антибиотики

09:45, 19 фев 2024

Российским потребителям стали известны шокирующие данные из недавнего исследования Роскачества. Эксперты провели детальный анализ популярных сортов сыра, таких как «Эдам» и «Гауда», и пришли к тревожным выводам.

В частности, в ряде производимых в России сыров были обнаружены следы пальмового масла и антибиотиков. Особое беспокойство у специалистов вызвали находки в продукции известных брендов, таких как «Министер», Biberland, «ЕмСыры» и «Брасовские сыры». Хотя далеко не во всех образцах присутствовали запрещенные ингредиенты, сам факт их проникновения в отдельные партии является тревожным сигналом.

Как отмечают в Роскачестве, результаты проверки 25 торговых марок сыра показали, что некоторые производители явно экономят на качестве и безопасности. В частности, в составе продукции под маркой «Министер» было выявлено большое количество растительных жиров, не соответствующих заявленному сорту сыра. При этом сама компания оказалась фирмой-"однодневкой", не имеющей реального производства.

По словам экспертов Роскачества, подобные находки свидетельствуют о масштабах обмана потребителей, которым под видом натуральных молочных продуктов фактически продают суррогаты. Опубликованный по итогам проверки "черный список" призван предупредить всех, кто заботится о качестве питания и здоровье семьи. Специалисты Роскачества намерены и дальше пристально следить за рынком сыров, выявляя недобросовестных производителей.

Черный список: Росконтроль назвал молоко, которое никогда не стоит брать Черный список: Росконтроль назвал молоко, которое никогда не стоит брать
Автор: Семен Подгорный
Теги: сыр рейтинг роскачество
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