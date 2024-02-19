Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Потребитель в Башкирии »
logtype

Яйца и курица из Европы: названа настоящая цена — россиянин раскрыл правду

Яйца и курица из Европы: названа настоящая цена — россиянин раскрыл правду

10:26, 19 фев 2024

Нидерланды, страна живописных пейзажей с ветряными мельницами и очаровательными каналами, славится не только богатой культурой и историей, но и довольно высокими ценами на продукты питания.

Путешественник из Уфы поделился любопытными наблюдениями о стоимости продуктов в местных супермаркетах после посещения этой удивительной страны. Согласно его словам, одним из самых необычных моментов стали цены на куриные яйца. В отличие от привычных россиянам упаковок по 10 штук, в Нидерландах распространены упаковки по 6 яиц или сразу дюжину. При этом цены впечатляют — за десяток придется выложить порядка 350 рублей, что почти в 4 раза дороже, чем в российских магазинах того же «Ашана».

Другие основные продукты также отличаются высокими ценами для россиян. Так, литр молока стоит около 95 рублей, килограмм сыра — от 2000 до 3000 рублей за килограмм. 400 грамм куриного филе обойдется примерно в 750 рублей, а переводя на килограмм, получается почти 2000 рублей. Даже чай и кофе не являются дешевыми удовольствиями — пачка чая стоит около 200 рублей, а пачка молотого кофе — примерно 250.

Такие цены объясняются не только высоким уровнем жизни в Нидерландах, но и особым регулированием рынка продуктов питания со стороны Евросоюза. Субсидии для фермеров и производителей продуктов компенсируют повышенные затраты и позволяют поддерживать более высокие закупочные цены.

В итоге, россияне платят за основные продукты питания гораздо меньше по сравнению со среднестатистическими жителями европейских стран. К примеру, десяток куриных яиц в крупных торговых сетях «Ашан» и «Окей» продается всего за 80-83 рубля. Так что при всей красоте Западной Европы продукты там заоблачные не только по качеству, но и, увы, по ценам.

В магазинах наконец появились яйца из Турции: такого не ожидали В магазинах наконец появились яйца из Турции: такого не ожидали
Автор: Семен Подгорный
Теги: цены яйца
Читайте также

В Башкирии серьезно подорожали три популярных продукта питания
Потребитель в Башкирии
В Башкирии серьезно подорожали три популярных продукта питания
Магазины рвут цены на яйца: такого еще не было
Потребитель в Башкирии
Магазины рвут цены на яйца: такого еще не было
Новые цены на яйца шокировали покупателей
Потребитель в Башкирии
Новые цены на яйца шокировали покупателей
В Башкирии за год существенно подорожали популярные продукты питания
Потребитель в Башкирии
В Башкирии за год существенно подорожали популярные продукты питания


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok