Яйца и курица из Европы: названа настоящая цена — россиянин раскрыл правду

10:26, 19 фев 2024

Нидерланды, страна живописных пейзажей с ветряными мельницами и очаровательными каналами, славится не только богатой культурой и историей, но и довольно высокими ценами на продукты питания.

Путешественник из Уфы поделился любопытными наблюдениями о стоимости продуктов в местных супермаркетах после посещения этой удивительной страны. Согласно его словам, одним из самых необычных моментов стали цены на куриные яйца. В отличие от привычных россиянам упаковок по 10 штук, в Нидерландах распространены упаковки по 6 яиц или сразу дюжину. При этом цены впечатляют — за десяток придется выложить порядка 350 рублей, что почти в 4 раза дороже, чем в российских магазинах того же «Ашана».

Другие основные продукты также отличаются высокими ценами для россиян. Так, литр молока стоит около 95 рублей, килограмм сыра — от 2000 до 3000 рублей за килограмм. 400 грамм куриного филе обойдется примерно в 750 рублей, а переводя на килограмм, получается почти 2000 рублей. Даже чай и кофе не являются дешевыми удовольствиями — пачка чая стоит около 200 рублей, а пачка молотого кофе — примерно 250.

Такие цены объясняются не только высоким уровнем жизни в Нидерландах, но и особым регулированием рынка продуктов питания со стороны Евросоюза. Субсидии для фермеров и производителей продуктов компенсируют повышенные затраты и позволяют поддерживать более высокие закупочные цены.

В итоге, россияне платят за основные продукты питания гораздо меньше по сравнению со среднестатистическими жителями европейских стран. К примеру, десяток куриных яиц в крупных торговых сетях «Ашан» и «Окей» продается всего за 80-83 рубля. Так что при всей красоте Западной Европы продукты там заоблачные не только по качеству, но и, увы, по ценам.

Автор: Семен Подгорный