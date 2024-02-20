Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Потребитель в Башкирии »
logtype

Почему цены на яйца взлетели до небес: власти назвали настоящую причину

Почему цены на яйца взлетели до небес: власти назвали настоящую причину

10:36, 20 фев 2024

С начала 2023 года стоимость куриных яиц в России, и особенно в Башкирии, начала стремительно расти, вызвав беспокойство у потребителей и экономистов. Если по всей России рост превысил 50%, то в Башкирии он достиг 80%. Правительство назвало многочисленные и разнообразные факторы, приведшие к этому явлению - от увеличения издержек производства до сложностей с поставками инкубационных яиц.

Одним из ключевых факторов роста цен оказалось увеличение затрат на производство куриных яиц. Сельхозпроизводители столкнулись с необходимостью приобретения дорогостоящего импортного оборудования, вакцин и добавок для кур-несушек. Эти расходы постепенно переложились на конечную стоимость продукции.

Еще одним важным обстоятельством называют рост спроса на инкубационные яйца, используемые для производства вакцин. Проблемы с импортом инкубационных яиц и уход с российского рынка иностранных фармкомпаний вынудили нарастить выпуск вакцин внутри страны. Это привело к повышенному спросу на данный вид яиц.

Дефицит продукции из-за вспышек птичьего гриппа на крупных птицефабриках (в том числе в Башкирии) также негативно сказался на рынке. Однако меры Россельхознадзора по расширению импорта и обнулению пошлин позволили стабилизировать цены.

Итак, по мнению экспертов, рост цен на куриные яйца стал результатом сочетания таких факторов как увеличение производственных издержек и изменение спроса на отдельные виды яиц. После январских праздников стоимость пошла вниз. Сегодня в магазинах можно найти десяток яиц по 80 рублей.

Яйца и курица из Европы: названа настоящая цена — россиянин раскрыл правду Яйца и курица из Европы: названа настоящая цена — россиянин раскрыл правду
Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
Теги: яйца цены
Читайте также

Неожиданный поворот: Центробанк раскрыл, кто виноват в подорожании яиц
Экономика в Башкирии
Неожиданный поворот: Центробанк раскрыл, кто виноват в подорожании яиц
В Россию привезли сотни тысяч иностранных яиц: такого не ожидали
Потребитель в Башкирии
В Россию привезли сотни тысяч иностранных яиц: такого не ожидали
В Башкирии серьезно подорожали три популярных продукта питания
Потребитель в Башкирии
В Башкирии серьезно подорожали три популярных продукта питания
Курица, капуста, яйца: что сильнее всего подорожало в Башкирии
Потребитель в Башкирии
Курица, капуста, яйца: что сильнее всего подорожало в Башкирии


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok