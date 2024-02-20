Почему цены на яйца взлетели до небес: власти назвали настоящую причину

10:36, 20 фев 2024

С начала 2023 года стоимость куриных яиц в России, и особенно в Башкирии, начала стремительно расти, вызвав беспокойство у потребителей и экономистов. Если по всей России рост превысил 50%, то в Башкирии он достиг 80%. Правительство назвало многочисленные и разнообразные факторы, приведшие к этому явлению - от увеличения издержек производства до сложностей с поставками инкубационных яиц.

Одним из ключевых факторов роста цен оказалось увеличение затрат на производство куриных яиц. Сельхозпроизводители столкнулись с необходимостью приобретения дорогостоящего импортного оборудования, вакцин и добавок для кур-несушек. Эти расходы постепенно переложились на конечную стоимость продукции.

Еще одним важным обстоятельством называют рост спроса на инкубационные яйца, используемые для производства вакцин. Проблемы с импортом инкубационных яиц и уход с российского рынка иностранных фармкомпаний вынудили нарастить выпуск вакцин внутри страны. Это привело к повышенному спросу на данный вид яиц.

Дефицит продукции из-за вспышек птичьего гриппа на крупных птицефабриках (в том числе в Башкирии) также негативно сказался на рынке. Однако меры Россельхознадзора по расширению импорта и обнулению пошлин позволили стабилизировать цены.

Итак, по мнению экспертов, рост цен на куриные яйца стал результатом сочетания таких факторов как увеличение производственных издержек и изменение спроса на отдельные виды яиц. После январских праздников стоимость пошла вниз. Сегодня в магазинах можно найти десяток яиц по 80 рублей.

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru