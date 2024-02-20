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Содержит одну лишь сою: не покупайте эту колбасу ни в коем случае

Содержит одну лишь сою: не покупайте эту колбасу ни в коем случае

10:46, 20 фев 2024

Недавние исследования, проведенные специалистами Роскачества, привели к тревожным результатам: некоторые производители колбас не соответствуют стандартам качества, делая свою продукцию непригодной для употребления потребителями.

Особое внимание уделили линейке сервелатов компании «Дмитрогорский продукт», где обнаружили использование натуральных красителей и антибиотиков, не указанных на этикетке. Это вызвало серьезные опасения о безопасности употребления данных изделий.

Неприятный сюрприз ожидал и покупателей колбасных изделий под маркой «Стародворские»: обнаружение ДНК птицы и сои без надлежащей маркировки вызвало волну возмущения среди потребителей.

Под прицел попала и продукция компании «Йола Агрохолдинг» — обнаруженные антибиотики подорвали доверие к этому производителю. Особенно неприятно удивила «докторская» колбаса, которая, похоже, не столь полезна, как заявляет производитель.

В целом, результаты проверки показали, что некоторые игроки на рынке колбасных изделий игнорируют стандарты качества и безопасности. Это недопустимо и требует жестких мер со стороны контролирующих органов для защиты интересов потребителей.

Не берите даже со скидками: Роскачество назвало худшие сыры — в них нашли антибиотики Не берите даже со скидками: Роскачество назвало худшие сыры — в них нашли антибиотики
Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
Теги: колбаса роскачество советы
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