Магазины сделали неожиданное заявление по ценам на яйца: их решение по-настоящему удивит

21:31, 23 фев 2024

Крупные розничные сети неожиданно заявили о своем решении по ценам на куриные яйца, которое действительно удивляет.

Согласно представленным на заседании аграрного комитета Госдумы данным, ритейлеры сообщили о сохранении отрицательных наценок на яйца, что ведет к убыткам при их продаже.

В прошлом году цены на это продовольственное сырье в стране выросли более чем в полтора раза, что привлекло пристальное внимание высшего руководства. В итоге была поставлена задача по снижению стоимости этого социально значимого товара. Согласно данным Росстата, в начале текущего года цены на яйца снизились на 2,58%.

Любопытно, что в настоящее время торговые сети реализуют яйца с отрицательной наценкой, то есть по цене ниже закупочной. Представители ритейла отметили, что оптовые цены на яйца упали с начала года на 15,8%, тогда как розничные цены снизились лишь на 15%. К примеру, одна из сетей закупает десяток яиц по 127 рублей и продает его по 118 рублей. А в другой сети эти цены составляют 115 и 113 рублей соответственно.

Производители объясняют невозможность снижения оптовых цен ростом издержек. В настоящий момент самые дешевые яйца в одном из городов продаются по 93 рубля за десяток. В прочих магазинах цены начинаются от 100 рублей и выше.

Автор: Семен Подгорный