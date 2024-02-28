Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Потребитель в Башкирии »
logtype

Не вздумайте покупать: Росконтроль назвал сливочное масло с пальмовым маслом

Не вздумайте покупать: Росконтроль назвал сливочное масло с пальмовым маслом

10:24, 28 фев 2024

Недавно специалисты Росконтроля решили развеять миф о том, что дешёвое сливочное масло обязательно плохого качества. Для этого они отобрали образцы разных марок и отправили на экспертизу.

К удивлению, выяснилось, что недорогие варианты могут быть не только качественными, но и полностью натуральными. Из 31 проверенной марки высшую оценку получили «Радость вкуса», «Экомилк», «Белорусское» и Valuiki. По словам специалистов, выбирая эти бренды, потребители могут быть уверены в покупке.

Однако далеко не все производители честны перед покупателями. Многие экономят на сырье, добавляя в продукт лишь небольшое количество натуральных сливок или вовсе обходясь без них. Некоторые же марки оказались просто «химическими коктейлями». Например, в состав «Традиционного» курского и мытищинского масла входили пальмовое масло и даже говяжий жир.

Так что прежде чем положить в корзину очередную пачку, стоит внимательно изучить этикетку и отдать предпочтение проверенным брендам. Это позволит быть уверенным в качестве и натуральности приобретаемого продукта.

Качественно и вкусно: названы лучшие марки сливочного масла Качественно и вкусно: названы лучшие марки сливочного масла
Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
Читайте также

Качественно и вкусно: названы лучшие марки сливочного масла
Потребитель в Башкирии
Качественно и вкусно: названы лучшие марки сливочного масла
Черный список: Росконтроль назвал молоко, которое никогда не стоит брать
Потребитель в Башкирии
Черный список: Росконтроль назвал молоко, которое никогда не стоит брать
Эффект поражает: добавьте каплю йода на сливочное масло
Потребитель в Башкирии
Эффект поражает: добавьте каплю йода на сливочное масло
Как выбрать мороженое - советы Роскачества
Это интересно
Как выбрать мороженое - советы Роскачества


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok