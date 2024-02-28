Не вздумайте покупать: Росконтроль назвал сливочное масло с пальмовым маслом

10:24, 28 фев 2024

Недавно специалисты Росконтроля решили развеять миф о том, что дешёвое сливочное масло обязательно плохого качества. Для этого они отобрали образцы разных марок и отправили на экспертизу.

К удивлению, выяснилось, что недорогие варианты могут быть не только качественными, но и полностью натуральными. Из 31 проверенной марки высшую оценку получили «Радость вкуса», «Экомилк», «Белорусское» и Valuiki. По словам специалистов, выбирая эти бренды, потребители могут быть уверены в покупке.

Однако далеко не все производители честны перед покупателями. Многие экономят на сырье, добавляя в продукт лишь небольшое количество натуральных сливок или вовсе обходясь без них. Некоторые же марки оказались просто «химическими коктейлями». Например, в состав «Традиционного» курского и мытищинского масла входили пальмовое масло и даже говяжий жир.

Так что прежде чем положить в корзину очередную пачку, стоит внимательно изучить этикетку и отдать предпочтение проверенным брендам. Это позволит быть уверенным в качестве и натуральности приобретаемого продукта.

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru