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Не берите даже со скидкой: Росконтроль назвал худшие марки молока

Не берите даже со скидкой: Росконтроль назвал худшие марки молока

09:13, 29 фев 2024

Эксперты провели исследование популярных марок молока, продающихся в розничных магазинах. Целью было определить качество и безопасность этих продуктов для потребителей. Было проанализировано более 50 наименований от разных производителей.

Результаты оказались шокирующими — некоторые образцы не соответствовали заявленному качеству. В частности, в продукции под марками «Маруся», «36 копеек» и «Честное коровье молоко» были обнаружены опасные для здоровья ингредиенты.

В то же время молоко от таких брендов, как «Экомилк», «Село Зеленое», «Вкуснотеево» и других, получило высокие оценки специалистов. Эти образцы соответствовали всем требованиям по безопасности и качеству.

Данное исследование ставит под сомнение прозрачность процесса производства некоторых марок молока. Потребителям следует тщательно подходить к выбору этого продукта в магазинах.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: молоко
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