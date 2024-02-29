Не берите даже со скидкой: Росконтроль назвал худшие марки молока
09:13, 29 фев 2024
Эксперты провели исследование популярных марок молока, продающихся в розничных магазинах. Целью было определить качество и безопасность этих продуктов для потребителей. Было проанализировано более 50 наименований от разных производителей.
Результаты оказались шокирующими — некоторые образцы не соответствовали заявленному качеству. В частности, в продукции под марками «Маруся», «36 копеек» и «Честное коровье молоко» были обнаружены опасные для здоровья ингредиенты.
В то же время молоко от таких брендов, как «Экомилк», «Село Зеленое», «Вкуснотеево» и других, получило высокие оценки специалистов. Эти образцы соответствовали всем требованиям по безопасности и качеству.
Данное исследование ставит под сомнение прозрачность процесса производства некоторых марок молока. Потребителям следует тщательно подходить к выбору этого продукта в магазинах.
Как определить качество молока в домашних условиях: 3 простых теста, которые не займут много времени
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Потребитель в Башкирии
Черный список: Росконтроль назвал молоко, которое никогда не стоит брать
Потребитель в Башкирии
Не берите даже со скидками: Роскачество назвало худшие сыры — в них нашли антибиотики
Потребитель в Башкирии
Союз потребителей России назвал лучший черный чай
Потребитель в Башкирии
Дешевле не берите даже по акции: названа стоимость настоящей печени трески