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Стали известны настоящие причины падения цен на яйца

Стали известны настоящие причины падения цен на яйца

12:24, 02 мар 2024

В последнее время наблюдается тенденция к снижению стоимости яиц в розничных сетях, причем цены опустились ниже отметки в 120 рублей за десяток. Согласно заявлениям специалистов из института экономики, такое явление обусловлено стремлением торговых сетей привлечь покупателей обратно в магазины после длительного периода роста цен на данный продукт.

Следует отметить, что в течение продолжительного времени яйца являлись популярным и относительно недорогим источником белка в рационе питания граждан, что способствовало их активному приобретению. Однако к концу прошлого года наблюдалось существенное повышение цен, которое привело к снижению спроса на этот продукт. В настоящее время снижение цен призвано стимулировать интерес потребителей и вернуть их в магазины.

Кроме того, специалисты отмечают, что на снижение стоимости яиц повлияли такие факторы, как импорт, действия Федеральной антимонопольной службы и увеличение объемов производства яиц в подсобных и фермерских хозяйствах. Эксперты расценивают эту тенденцию как позитивное явление для потребителей, которые могут рассчитывать на более доступные цены на данный продукт в ближайшем будущем.

Несмотря на это, говорить о возвращении к прошлогодним ценам не приходится. Хотя в некоторых торговых сетях, таких как «Окей», десяток яиц по-прежнему можно приобрести за 93 рубля, а в «Ашане» и «Магните» есть предложения по цене около 100 рублей за десяток, в других магазинах цены стартуют от 120 рублей.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: яйца цены
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