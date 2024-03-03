Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Потребитель в Башкирии »
logtype

Хватит пить подделки! Эксперты назвали марки растворимого кофе, которые лучше не покупать даже со скидкой

Хватит пить подделки! Эксперты назвали марки растворимого кофе, которые лучше не покупать даже со скидкой

21:09, 03 мар 2024

Эксперты предупреждают: не спешите приобретать растворимый кофе только из-за привлекательной цены. Некоторые марки оказались некачественными, содержащими заменители и подделки.

По результатам исследования Росконтроля, в частности марки Italica, Фаворит и MacCoffee Favorite были признаны не соответствующими стандартам — в их составе обнаружен цикорий и злаки. Это делает их фальсификатом настоящего кофе.

В то же время другие марки получили высокие оценки качества и безопасности. Речь идёт о таких брендах как Jardin, Jacobs, Nescafe, Ambassador Platinum, Московская кофейня на паяхъ и Черная карта. Эти производители соответствуют требованиям, их продукцию можно смело выбирать.

Итак, при покупке растворимого кофе важно обращать внимание не только на цену, но и на репутацию бренда. Не стоит экономить на своём здоровье, рискуя приобрести подделку. Лучше выбирать проверенные марки, получившие одобрение экспертов. Ваше самочувствие и качественный напиток того стоят.

Черный список кофеманов: марки кофе, которые лучше обходить стороной Черный список кофеманов: марки кофе, которые лучше обходить стороной
Автор: Семен Подгорный
Фото: Freepik.ru
Теги: кофе советы
Читайте также

Лучший растворимый кофе: топ-3 по мнению экспертов
Потребитель в Башкирии
Лучший растворимый кофе: топ-3 по мнению экспертов
Черный список кофеманов: марки кофе, которые лучше обходить стороной
Это интересно
Черный список кофеманов: марки кофе, которые лучше обходить стороной
Черный список: Росконтроль назвал молоко, которое никогда не стоит брать
Потребитель в Башкирии
Черный список: Росконтроль назвал молоко, которое никогда не стоит брать
Ученые из США установили, как правильно пить кофе
Это интересно
Ученые из США установили, как правильно пить кофе


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok