Хватит пить подделки! Эксперты назвали марки растворимого кофе, которые лучше не покупать даже со скидкой

21:09, 03 мар 2024

Эксперты предупреждают: не спешите приобретать растворимый кофе только из-за привлекательной цены. Некоторые марки оказались некачественными, содержащими заменители и подделки.

По результатам исследования Росконтроля, в частности марки Italica, Фаворит и MacCoffee Favorite были признаны не соответствующими стандартам — в их составе обнаружен цикорий и злаки. Это делает их фальсификатом настоящего кофе.

В то же время другие марки получили высокие оценки качества и безопасности. Речь идёт о таких брендах как Jardin, Jacobs, Nescafe, Ambassador Platinum, Московская кофейня на паяхъ и Черная карта. Эти производители соответствуют требованиям, их продукцию можно смело выбирать.

Итак, при покупке растворимого кофе важно обращать внимание не только на цену, но и на репутацию бренда. Не стоит экономить на своём здоровье, рискуя приобрести подделку. Лучше выбирать проверенные марки, получившие одобрение экспертов. Ваше самочувствие и качественный напиток того стоят.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Freepik.ru