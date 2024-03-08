Цены на яйца устанавливают новые рекорды: такого еще не было

11:51, 08 мар 2024

2024 год преподнес покупателям неожиданный сюрприз: цены на яйца, взлетевшие до небес в прошлом году, нынче опускаются до рекордно низких отметок. Росстат зафиксировал падение стоимости десятка яиц до 117,5 рублей — такого не было с начала года!

Еще в январе ценник на этот продукт питания подбирался к 130 рублям, омрачая перспективы кулинарных шедевров. Однако, к всеобщему удивлению, яйца не только подешевели на 1,3% за неделю, но и продемонстрировали снижение на 10% по сравнению с пиковыми значениями.

В погоне за выгодной покупкой стоит заглянуть в «Ашан» или «Окей», где десяток яиц категории С2 можно найти всего за 93 рубля. «Магнит» и «Пятерочка» также не отстают, предлагая яйца той же категории менее чем за 100 рублей.

Стоит отметить, что яйца категории С1 и С0, отличающиеся более высоким качеством, обойдутся на 15-30 рублей дороже.

Автор: Семен Подгорный