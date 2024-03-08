Яичный код: что означают маркировки С1 и С2 на яйцах. Эксперт по-настоящему удивил

12:36, 08 мар 2024

Куриные яйца - продукт, знакомый каждому. Но за простой скорлупой скрывается множество нюансов, о которых мы не задумываемся. Как выбрать самые свежие и полезные яйца? Какие тайны хранят буквенные и цифровые коды на упаковке?

Диетические vs столовые: битва за свежесть

Первая буква на упаковке - это ключ к свежести. "Д" - диетические яйца, снесенные курицей не более 7 дней назад. Они чемпионы по содержанию питательных веществ. "С" - столовые яйца, чей возраст перешагнул 7-дневный рубеж. Они менее "напичканы" витаминами, но дольше хранятся и чаще встречаются на прилавках.

Размер имеет значение: категории яиц

Маленькие, да удаленькие: парадоксы полезности

Цифра после буквы "С" - это не просто номер, а категория, определяющая размер яйца. Чем она меньше, тем крупнее яйцо. С3 - самые скромные "малыши", а СВ - настоящие гиганты. Размер влияет на сытность, но не на качество.

Необычный факт: некоторые эксперты считают, что маленькие яйца (С3) могут быть более полезными, чем крупные. Они содержат больше омега-6 и омега-3 жирных кислот, делая их ценным продуктом для здорового питания.

Яичный выбор: ориентируемся на вкус и цели

Помните, что маркировка - это лишь ориентир. При выборе яиц стоит учитывать не только свежесть и размер, но и свои вкусовые предпочтения и цели. Для омлета подойдут любые яйца, а вот для пашот лучше выбрать более свежие диетические.

Автор: Семен Подгорный