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Обнаружены опасные яйца: они попали в столовую для дошколят, будьте осторожны

Обнаружены опасные яйца: они попали в столовую для дошколят, будьте осторожны

22:03, 08 мар 2024

Неожиданная находка в одном из детских садов омрачила утро и посеяла тревогу среди родителей и сотрудников. В партии куриных яиц, поступивших на кухню, был обнаружен запрещенный антибиотик — энрофлоксацин. Этот факт привлек пристальное внимание Россельхознадзора.

Согласно информации пресс-службы ведомства, «яйцо с сюрпризом» родом из ООО «Племптицесовхоз «Увинский». Следствие установило, что зараженная продукция сначала попала к индивидуальному предпринимателю, а затем уже от него разошлась по городским организациям, включая злополучный детский сад.

В результате 510 яиц, потенциально опасных для здоровья детей, оказались на столах дошколят. Эта халатность производителя вызвала бурю негодования у родителей и педагогов. Фабрика, выпустившая продукцию, получила строгое предостережение от Россельхознадзора с требованием неукоснительно соблюдать все ветеринарные нормы и правила.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: яйца
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