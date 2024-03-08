Обнаружены опасные яйца: они попали в столовую для дошколят, будьте осторожны
22:03, 08 мар 2024
Неожиданная находка в одном из детских садов омрачила утро и посеяла тревогу среди родителей и сотрудников. В партии куриных яиц, поступивших на кухню, был обнаружен запрещенный антибиотик — энрофлоксацин. Этот факт привлек пристальное внимание Россельхознадзора.
Согласно информации пресс-службы ведомства, «яйцо с сюрпризом» родом из ООО «Племптицесовхоз «Увинский». Следствие установило, что зараженная продукция сначала попала к индивидуальному предпринимателю, а затем уже от него разошлась по городским организациям, включая злополучный детский сад.
В результате 510 яиц, потенциально опасных для здоровья детей, оказались на столах дошколят. Эта халатность производителя вызвала бурю негодования у родителей и педагогов. Фабрика, выпустившая продукцию, получила строгое предостережение от Россельхознадзора с требованием неукоснительно соблюдать все ветеринарные нормы и правила.
Автор: Семен Подгорный
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